ВСУ впервые сбили иранский ударный БПЛА Shahed-136 под Купянском 4 13.09.2022, 10:27

5,834

Речь идет о дальнобойном дроне-камидзе.

Украинские защитники сбили иранский беспилотник Shahed-136 вблизи Купянска.

Об этом сообщает Стратком ВСУ.

«С большой долей вероятности, можно утверждать, что Вооруженные Силы Украины впервые уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска. Анализ внешнего вида элементов крыла беспилотника позволяет определенно утверждать, что ВСУ впервые уничтожили иранский БПЛА. Речь идет о дальнобойном БПЛА-камидзе 136», - говорится в сообщении.

Напомним, что Иран передал РФ боевые беспилотники «Shahed 129».

Позже CNN сообщил, что россияне учатся работать с иранскими беспилотниками. Эту информацию также подтвердил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

По данным СМИ, Россия получила от Ирана сотни беспилотников и намерена использовать их в войне против Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».