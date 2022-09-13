Украинские пограничники показали зачистку Волчанска от оккупантов

Украинские пограничники показали зачистку Волчанска от оккупантов1
- 13.09.2022, 10:57
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ВСУ продолжают свое продвижение в Харьковской области.
Украинские защитники зачищают следы российской оккупации в городе Волчанск Харьковской области. Видео из города обнародовали пограничники.
Об этом сообщает Telegram-канал ГПСУ.
«Волчанск дома. Пограничники убрали остатки хлама. Слава Украине!»- говорится в описании под видео.
Напомним, вчера в ССО «Азов» сообщили, что был освобожден и зачищен северо-восток Харьковской области - от поселка Веселое до города Волчанск.
Отметим, что ВСУ продолжают свое продвижение в Харьковской области, а россияне теряют свои позиции и не могут их снова укрепить.