закрыть
13 сентября 2022, вторник, 11:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники показали зачистку Волчанска от оккупантов

1
  • 13.09.2022, 10:57
  • 2,090
Украинские пограничники показали зачистку Волчанска от оккупантов

ВСУ продолжают свое продвижение в Харьковской области.

Украинские защитники зачищают следы российской оккупации в городе Волчанск Харьковской области. Видео из города обнародовали пограничники.

Об этом сообщает Telegram-канал ГПСУ.

«Волчанск дома. Пограничники убрали остатки хлама. Слава Украине!»- говорится в описании под видео.

Напомним, вчера в ССО «Азов» сообщили, что был освобожден и зачищен северо-восток Харьковской области - от поселка Веселое до города Волчанск.

Отметим, что ВСУ продолжают свое продвижение в Харьковской области, а россияне теряют свои позиции и не могут их снова укрепить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко
У меня для вас хорошая новость
У меня для вас хорошая новость Андрей Санников
Полина - символ сопротивления
Полина - символ сопротивления Ирина Халип
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят
Договоренности с диктаторами и патологическими лжецами ничего не стоят Леонид Невзлин