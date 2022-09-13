Украинские пограничники показали зачистку Волчанска от оккупантов 1 13.09.2022, 10:57

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ВСУ продолжают свое продвижение в Харьковской области.

Украинские защитники зачищают следы российской оккупации в городе Волчанск Харьковской области. Видео из города обнародовали пограничники.

Об этом сообщает Telegram-канал ГПСУ.

«Волчанск дома. Пограничники убрали остатки хлама. Слава Украине!»- говорится в описании под видео.

Напомним, вчера в ССО «Азов» сообщили, что был освобожден и зачищен северо-восток Харьковской области - от поселка Веселое до города Волчанск.

Отметим, что ВСУ продолжают свое продвижение в Харьковской области, а россияне теряют свои позиции и не могут их снова укрепить.

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