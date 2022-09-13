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Опубликован «тайный» список огромных потерь российской техники в Харьковской области

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  • 13.09.2022, 11:33
  • 1,788
Опубликован «тайный» список огромных потерь российской техники в Харьковской области

Большинство приходится на позиции, с которых спешно бежали войска РФ.

Российская армия потеряла огромное количество военной техники, когда отступала с занятых территорий Харьковской области. Соответствующий список был составлен оккупантами и попал в сеть.

В этом перечне 179 позиций. Документ во вторник, 13 сентября, обнародовал Telegram «Досье Шпиона».

Там указана безвозвратно потерянная техника, то есть такая, что не подлежит ни ремонту, ни восстановлению.

Большая часть военной техники ВС РФ из этого перечня уничтожена, но есть и «затрофеенная» защитниками Украины. В списке – танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, МТ-ЛБ, «Тигры», КамАЗы, «Уралы».

Автор Telegram-канала обратил внимание на то, что большинство потерь из этого списка приходится на позиции, которые спешно покидали войска РФ, например в Изюмском районе (Изюм, Балаклея, Гусаровка, Каменка и т. д.).

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