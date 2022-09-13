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Российские войска сбежали из Кременной

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  • 13.09.2022, 11:58
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Российские войска сбежали из Кременной

Над ключевым для освобождения Луганской области городом поднят украинский флаг.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупационные войска покинули Кременную.

Об этом Гайдай сообщил в своем телеграм-канале.

«Наблюдаем за ситуацией в Лимане - освобождение которого является ключевым для нашей области, вокруг города до сих пор продолжаются бои. Масштабная деоккупация Луганщины начнется с Кременной и Сватового, россияне уже начали стягивать технику ближе к этим городам. Основной удар будет именно там», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день Кременная полностью пуста - российская армия город покинула.

«Там развевается украинский флаг, который подняли партизаны. Несколько похожая ситуация в Старобельске. А вот в Сватово, рашисты сначала убежали, но через некоторое время вернулись. На оккупированных территориях дефицит топлива из-за масштабного побега оккупантов и коллаборантов», - добавил Гайдай.

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