Российский танк Т-72Б3М с надписью «Вагнер» разорвало на части в Харьковской области 14 13.09.2022, 14:10

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Танк и охраняемый им грузовик были уничтожены в начале Балаклейского прорыва группой украинских бойцов из засады.

Разорванный на части российский Т-72Б3М вблизи Гракового в Харьковской области попал на фото. На стволе танка, сопровождавшего грузовик РФ, видна надпись «Вагнер».

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Вот как должен выглядеть российский «Вагнер»! Новейший российский Т-72Б3М образца 2016 года с надписью на стволе «Вагнер», разорванный в клочья взрывом боекомплекта на остановке автобуса возле села Граково. Танк сопровождал грузовую машину, которая перевозила боеприпасы, и танк, и грузовик были уничтожены в начале Балаклейского прорыва из засады группой украинских бойцов из пока неизвестного подразделения», - рассказал журналист.

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