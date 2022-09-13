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Мощные взрывы прогремели в Херсоне и на окраинах города

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  • 13.09.2022, 14:57
  • 3,548
Мощные взрывы прогремели в Херсоне и на окраинах города

Местные жители сообщают о серии из 10 взрывов.

Днем 13 сентября во временно оккупированном Херсоне прогремела серия взрывов. Местные жители сообщают о 10 взрывах.

Об этом пишут местные телеграм-каналы, информирует «24 канал». Сейчас информация уточняется.

По информации местных жителей, мощные взрывы прогремели на окраинах и в самом городе Херсон.

Российские СМИ утверждают, что работает ПВО, но столбы дыма говорят об обратном.

Советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань подтвердил взрывы в городе.

«Похоже, по оккупантам очень мощно прилетело», – отметил он.

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