Мощные взрывы прогремели в Херсоне и на окраинах города

Мощные взрывы прогремели в Херсоне и на окраинах города3
- 13.09.2022, 14:57
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Местные жители сообщают о серии из 10 взрывов.
Днем 13 сентября во временно оккупированном Херсоне прогремела серия взрывов. Местные жители сообщают о 10 взрывах.
Об этом пишут местные телеграм-каналы, информирует «24 канал». Сейчас информация уточняется.
По информации местных жителей, мощные взрывы прогремели на окраинах и в самом городе Херсон.
Российские СМИ утверждают, что работает ПВО, но столбы дыма говорят об обратном.
Советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань подтвердил взрывы в городе.
«Похоже, по оккупантам очень мощно прилетело», – отметил он.