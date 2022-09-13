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Под Изюмом ликвидировали командира полка российских десантников

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  • 13.09.2022, 15:26
  • 6,396
Под Изюмом ликвидировали командира полка российских десантников

Оккупант командовал «элитным» подразделением армии РФ.

Украинские воины ликвидировали еще одного топ-офицера РФ - подполковника Павла Кривова. Расплата настигла захватчика под Изюмом.

Об этом сообщает блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).

Ликвидированный Кривов был командиром 137-го парашютно-десантного полка, отдельные военные которого участвовали в войне на Донбассе. По данным Штефана, оккупанта ликвидировали под Изюмом Харьковской области. Город освободили несколько дней назад, продолжаются стабилизационные меры.

«Командир 137 пдп подполковник Павел Кривов под Изюмом сделал «шаг доброй воли» - официально денацифицировался и демилитаризовался», - сообщил офицер.

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