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Очень быстро убегали: оккупанты бросили свою командно-штабную машину

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  • 13.09.2022, 17:29
  • 1,916
Очень быстро убегали: оккупанты бросили свою командно-штабную машину

ВСУ показали редкий трофей.

Оккупанты так спешили, убегая от контрнаступления Вооруженных сил Украины, что массово бросали свое вооружение. В частности, в списке трофеев украинских защитников оказалась вражеская командно-штабная машина БМД-1КШ-А.

Видео с брошенной техникой было опубликовано в официальном Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций. В ведомстве отметили, что российские десантники переодевались в гражданскую одежду, скрываясь от ВСУ.

Осторожно, ненормативная лексика

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