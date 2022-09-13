Очень быстро убегали: оккупанты бросили свою командно-штабную машину 1 13.09.2022, 17:29

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ВСУ показали редкий трофей.

Оккупанты так спешили, убегая от контрнаступления Вооруженных сил Украины, что массово бросали свое вооружение. В частности, в списке трофеев украинских защитников оказалась вражеская командно-штабная машина БМД-1КШ-А.

Видео с брошенной техникой было опубликовано в официальном Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций. В ведомстве отметили, что российские десантники переодевались в гражданскую одежду, скрываясь от ВСУ.

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