ВСУ о боях в Изюме: Россияне бежали, как мыши, бросали технику и добивали своих 6 13.09.2022, 17:56

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Украинские военные рассказали о контрнаступлении в Харьковской области.

Командование Десантно-штурмовых войск показало видео с историями бойцов о том, как россияне бежали от украинской армии, пишет liga.net.

«Был крайний бой, два часа был зажат в «коридоре» со своим отделением. Но через два часа мы их сделали», – рассказал десантник 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

По словам бойцов ДШВ, когда началось контрнаступление ВСУ, оккупанты «бежали, как мыши», бросали технику, добивали своих раненых и разбегались по лесам.

Сейчас десантники помогают местным гражданским и возвращают Изюм к мирной жизни, сообщают в командовании.

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