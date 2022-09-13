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Россияне за два часа потеряли в Украине два военных самолета

  • 13.09.2022, 18:17
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Россияне за два часа потеряли в Украине два военных самолета

«Жесты доброй воли» совершили Су-24 и Су-25.

Воздушные Силы ВСУ в течение двух часов во вторник, 13 сентября, сбили два российских военных самолета — Су-24 и Су-25.

Как сообщает пресс-служба командования Воздушных Сил в Facebook, с 14:00 по 16:00 защитники Украины сбили один вражеский беспилотник и два самолета.

В Херсонской области бойцы 160-й зенитной ракетной Одесской бригады командования Юг уничтожили бомбардировщик Су-24 оккупантов.

В Донецкой области зенитчики Шепетовского 11-го зенитного ракетного полка командования Запад сбили российский штурмовик Су-25.

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