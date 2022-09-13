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«Альфа» СБУ уничтожила вражескую БМП в Херсонской области

  • 13.09.2022, 19:54
  • 1,930
«Альфа» СБУ уничтожила вражескую БМП в Херсонской области

Видеофакт.

Украинским спецназовцам удалось уничтожить вражескую БМП на передовой в Херсонской области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

«Жмем российских оккупантов не только на восточном фронте, но и на Херсонщине», — говорится в заявлении.

Тактической группе сотрудников «Альфа» удалось уничтожить российскую БМП из противотанкового ракетного комплекса. Расстояние до вражеской цели достигало 4,7 километра.

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