«Альфа» СБУ уничтожила вражескую БМП в Херсонской области
- 13.09.2022, 19:54
- 1,930
Видеофакт.
Украинским спецназовцам удалось уничтожить вражескую БМП на передовой в Херсонской области.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
«Жмем российских оккупантов не только на восточном фронте, но и на Херсонщине», — говорится в заявлении.
Тактической группе сотрудников «Альфа» удалось уничтожить российскую БМП из противотанкового ракетного комплекса. Расстояние до вражеской цели достигало 4,7 километра.