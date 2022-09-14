Коллаборанты на юге Украины бегут быстрее, чем войска РФ 2 14.09.2022, 7:53

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Предателей охватила паника.

Коллаборанты сбегают с временно захваченных территорий на Юге Украины. Они вывозят семьи, все награбленное и больше не возвращаются.

Эту информацию сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона «Единые новости». Она отметила, что предатели «забывают вернуться» на Юг.

«Вывозят семьи, вывозят самое дорогое, мародеренное имущество. Они даже забывают вернуться. То есть коллаборанты – те, кто избрал для себя судьбу сотрудничества с оккупационными властями – под видом вывоза самого дорогого, все же выезжают и сами, и еще впереди тех оккупационных войск, которые покидают населенные пункты, куда входят Силы обороны Юга», – рассказала Наталья Гуменюк.

Добавила, что так было в Высокополье на Херсонщине, где коллаборанты скрылись быстрее, чем отступили оккупационные войска.

То есть они, осознавая, что их ждет, предпринимают дополнительные меры, чтобы избежать наказания.

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