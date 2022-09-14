Оккупанты отключили интернет в Луганской области и бегут в Россию 2 14.09.2022, 10:14

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иллюстрационное фото

На участке трассы Старобельск – Луганск скопилась очередь из сотен автомобилей.

Оккупанты на Луганщине продолжают делать вид, что ситуация под контролем, но отключили мобильный интернет и продолжают вывозить награбленное имущество в РФ.

Об этом заявил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Как объясняет местный оператор, интернет людям выключили по распоряжению «органов оккупационной власти» - для обеспечения обороноспособности и безопасности.

Между тем, на пунктах пропуска уже который день увеличиваются очереди. В частности, на участке трассы Старобельск – Луганск стоит около трехсот гражданских автомобилей, в основном с государственными номерными знаками Харьковской области.

Как отмечает Гайдай, большинство транспортных средств с прицепами, загруженными награбленным имуществом, а за рулем российские военные.

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