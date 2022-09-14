Бунты в армии РФ: военные части массово отменяют отправку подразделений в Украину 14.09.2022, 11:05

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Количество отказников резко возросло после поражения в Харьковской области.

На фоне масштабного поражения российских войск в Харьковской области в частях и соединениях, находящихся на территории РФ, отменяют запланированные отправки в Украину из-за массовых отказов от участия в боевых действиях.

Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

Более того, военнослужащие 5-й отдельной танковой бригады 36-й армии РФ (Улан-Удэ) пишут рапорты на увольнение, теряя при этом свои льготы (выслуга лет — год за три, статус ветерана и т. п.).

«Одновременно в подразделениях, участвующих в войне против Украины, наблюдается катастрофическая нехватка личного состава. С целью решения проблемы командованием оккупационными войсками решено существенно сократить время на реабилитацию военных после ранений и контузий. Раненым в госпиталях целенаправленно упрощают диагнозы, не проводят ранее запланированные операции и предлагают вернуться на войну в Украину. Врачам «рекомендуют» давать разрешение на плановые хирургические вмешательства только по окончании войны или по прямому разрешению командира раненого», — рассказали в ГУР.

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