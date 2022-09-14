Путин испугался проехать по Москве 8 км после бегства своих войск в Украине 9 14.09.2022, 11:33

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Хозяин Кремля не в силах справиться с последствиями поражения.

Президент РФ Владимир Путин виртуально открывал новое колесо обозрения в Москве, поскольку побоялся присутствовать на публичном мероприятии в день бегства российских войск на Харьковщине. Он участвовал в открытии онлайн, хотя мог бы доехать до места назначения за две минуты.

Об этом политтехнолог Михаил Шейтельман сказал в интервью журналистке Наташе Влащенко. В частности, он обратил внимание, что Путин в момент открытия колеса находился в парке «Зарядье», рядом с Кремлем.

«Путин не поехал в сам парк ВДНХ открывать колесо обозрения. Он его открывал, находясь рядом с Кремлем, в парке «Зарядье», где есть виртуальные комнаты. Он там с Собяниным (Сергей Собянин – мэр Москвы. – Ред.) в виртуальной комнате перед экраном открывал», – сказал политтехнолог.

Шейтельман подчеркнул, что Кремль официально сообщил о виртуальном участии Путина, и это важный момент.

«Если раньше это были наши домыслы – это не настоящий Путин, это двойник… Это официальное сообщение Кремля, что он не сам поехал, что он в виртуальном формате, из парка «Зарядье» открыл», – сказал эксперт.

Он добавил, что новое колесо обозрения на ВДНХ находится «не в Хабаровске», а всего в 8 км от места, где был Путин:

«О чем это говорит? Сколько времени едет кортеж Путина 8 км? Догадываетесь, что это две минуты. Он испугался проехать 8 км по Москве в день отступления под Харьковом. Мы же понимаем, что, открывая самое большое колесо обозрения, он должен был проехаться в вагончике или уже как минимум повернуть тумблер, а он уже туда испугался ехать».

Самое смешное, по словам Шейтельмана, – то, что россияне назвали свое колесо «самым большим в Европе», хотя, по сути, они оказались за ее пределами.

«Ребята, вы уже не в Европе. Пока вы его (колесо обозрения. – Ред.) строили, вы оказались в Азии, а в Азии оно не самое большое», – подчеркнул он.

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