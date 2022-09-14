Украинские десантники показали захваченного в плен кадыровца
- 14.09.2022, 11:47
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Наемник по кличке «Киргиз» стал ценным кадром для обменного фонда.
Украинские защитники захватили оккупанта из так называемой TikTok-армии кремлевского ставленника в Чечне Рамзана Кадырова.
Видео с пленным опубликовало в среду, 14 сентября, управление стратегических коммуникаций ВСУ.
Как сообщается, уроженца Урус-Мартановского района Чечни по кличке Киргиз захватили саперы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ДШВ.
«Очень ценный кадр для обменного фонда», — отметили украинские военные.
В то же время, где именно был захвачен кадыровец, не уточняется.