Украинские десантники показали захваченного в плен кадыровца 14.09.2022, 11:47

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Наемник по кличке «Киргиз» стал ценным кадром для обменного фонда.

Украинские защитники захватили оккупанта из так называемой TikTok-армии кремлевского ставленника в Чечне Рамзана Кадырова.

Видео с пленным опубликовало в среду, 14 сентября, управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Как сообщается, уроженца Урус-Мартановского района Чечни по кличке Киргиз захватили саперы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ДШВ.

«Очень ценный кадр для обменного фонда», — отметили украинские военные.

В то же время, где именно был захвачен кадыровец, не уточняется.

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