Паника в Крыму: оккупанты отбирают у солдат смартфоны 3 14.09.2022, 12:16

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Командование боится новых ударов по российским базам.

В захваченном РФ Крыму командование российских оккупантов отбирает у подчиненных мобильные устройства и гаджеты.

Рашисты опасаются, что телефоны могут стать наводкой для ударов по базам оккупантов. Об этом идет речь в сообщении InformNapalm.

При этом отобранные у подчиненных гаджеты командиры РФ вывешивают на своеобразном стенде.

«На авиабазе в Крыму рашисты сделали стенд-аппликацию с отобранными у солдат смартфонами и ноутбуками. Боятся, что украинские «сигареты» наводятся на цели именно по гаджетам... где-то заплакали от смеха спутники НАТО и компании ICEYE», - говорится в сообщении.

Добавим, что один из «кнопочных» телефонов тоже стал жертвой российского командования.

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