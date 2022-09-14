ИИ научили генерировать продукты будущего 14.09.2022, 12:30

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Среди них: фесерт, хлебобика и морокколи.

Ко Дню программиста онлайн-сервис доставки товаров представил модель для создания необычных комбинаций из продуктов, пишет «Хайтек».

Искусственный интеллект создает продукты будущего, соединяя два привычных товара.

Для создания сервиса разработчики использовали нейросеть Kandinsky, разработанную Sber AI и получившую широкую популярность в сети благодаря удивительным рисункам, которые она создает на заказ. Разработчики дообучили модель на основе фотографий продуктов и выбрали самые необычные сочетания.

Например, сервис предлагает посмотреть на «морокколи» — мороженое в форме брокколи, «хлебобику» — коржик в форме голубики или попробовать смесь фарша и десерта под названием «фесерт».

Разработчики сообщают, что для каждого тестового запроса модель изготовила восемь различных блюд, из которых были выбраны лучшие.

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