Город трофеев: стало известно, почему россияне бежали из Изюма на велосипедах 6 14.09.2022, 12:36

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Причина оказалась характерной для армии РФ.

В Министерстве внутренних дел ответили, почему россияне оставили столько тяжелой техники в Изюме Харьковской области. Как оказалось, броню нечем было заправить.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

По его словам, подразделения Национальной полиции заходили в город вместе с Вооруженными силами Украины. Теперь полицейские вместе со спасателями ГСЧС работают над восстановлением правопорядка, фиксацией следов военных преступлений, разминированием территории, доставкой гуманитарной помощи и возвратом Изюма к нормальной жизнедеятельности.

Оккупанты во время отступления оставили в Изюме много тяжелой техники, в то же время части захватчиков пришлось бежать на велосипедах. Енин объяснил, почему это произошло.

«Один из полицейских на мой вопрос, почему русские оставили столько военной техники (более 100 единиц) в Изюме, отметил, что орки просто распродали весь запас горючего, и поэтому бежать пришлось, в частности на велосипедах», - отметил Енин.

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