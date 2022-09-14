закрыть
14 сентября 2022, среда, 13:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Город трофеев: стало известно, почему россияне бежали из Изюма на велосипедах

6
  • 14.09.2022, 12:36
  • 7,898
Город трофеев: стало известно, почему россияне бежали из Изюма на велосипедах

Причина оказалась характерной для армии РФ.

В Министерстве внутренних дел ответили, почему россияне оставили столько тяжелой техники в Изюме Харьковской области. Как оказалось, броню нечем было заправить.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

По его словам, подразделения Национальной полиции заходили в город вместе с Вооруженными силами Украины. Теперь полицейские вместе со спасателями ГСЧС работают над восстановлением правопорядка, фиксацией следов военных преступлений, разминированием территории, доставкой гуманитарной помощи и возвратом Изюма к нормальной жизнедеятельности.

Оккупанты во время отступления оставили в Изюме много тяжелой техники, в то же время части захватчиков пришлось бежать на велосипедах. Енин объяснил, почему это произошло.

«Один из полицейских на мой вопрос, почему русские оставили столько военной техники (более 100 единиц) в Изюме, отметил, что орки просто распродали весь запас горючего, и поэтому бежать пришлось, в частности на велосипедах», - отметил Енин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Время уползать
Время уползать Владимир Халип
Самая большая драма для Путина
Самая большая драма для Путина Юрий Бутусов
Великий зимний уход
Великий зимний уход Юрий Романенко
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко