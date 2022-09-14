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BBC: Путина во Владивостоке сопровождали 12 врачей

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  • 14.09.2022, 12:48
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BBC: Путина во Владивостоке сопровождали 12 врачей

Количество медицинского эскорта значительно выросло по сравнению с прошлыми годами.

Президент РФ Владимир Путин приехал на Восточный экономический форум в сопровождении 12 врачей кремлевской Центральной клинической больницы (ЦКБ). Они прилетели во Владивосток за 10 дней до президента и находились на карантине в гостинице на острове Русский, пишет ВВС.

Врачи каждый год летают за Путиным во Владивосток, но в этот раз число медиков было больше, чем обычно. В 2021 году его сопровождали два врача, а в 2019-м и 2018-м — восемь, отмечает издание. В 2020 году из-за пандемии коронавируса форум не проводился.

Отследить перемещение докторов удалось благодаря опубликованным госконтрактам: ЦКБ заплатила за проживание 12 сотрудников в гостинице с 27 августа по 9 сентября 738 тысяч рублей. Только в 2017 году ЦКБ потратила больше на содержание врачей во Владивостоке, но количество медиков тогда в контракте не указывалось. В том же году Путин за месяц до форума пропадал на неделю и не появлялся на публике, что могло быть связано с полученной травмой во время хоккейного матча.

Также в силе остается и требование о карантине для сотрудников администрации президента. Сопровождающие Путина чиновники сидели на 10-дневном карантине перед визитом президента на Петербургский международный экономический форум в июне этого года и перед военно-морским парадом в июле. С начала пандемии в 2020 году управление делами президента уже потратило на карантин для Путина 1 млрд рублей.

В апреле издание «Проект» выпустило расследование, в котором утверждало, что Путина во всех его поездках сопровождает команда врачей из ЦКБ. Также они регулярно прилетают к нему в Сочи на обследования. Среди постоянных членов медицинской бригады реаниматолог Дмитрий Вербовой, отоларингологи Алексей Щеглов и Игорь Есаков, а также хирург Евгений Селиванов. Последний врач специализируется на онкологии. Он защитил диссертацию на тему «Особенности диагностики и хирургического лечения больных раком щитовидной железы пожилого и старческого возраста».

Примечательно, что в июле 2020 года Путин встретился с главой Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым и интересовался проблемой рака щитовидной железы. Особо щепетильно Путин начал относиться к своему здоровью в период коронавируса, проводя совещания и встречи по видеосвязи, а к себе допуская посетителей только после двухнедельного карантина, который до сих пор обязателен для всех сотрудников Кремля.

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