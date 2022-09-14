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СМИ: Окружение Лукашенко думает его сдать

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  • 14.09.2022, 12:49
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СМИ: Окружение Лукашенко думает его сдать
Фото: Getty Images

Никто не видит смысла поддерживать режим клоуна.

Власть Лукашенко в Минске держится на вооруженной силе. Но белорусская армия умирать за «русский мир» большого желания не имеет, пишет украинский сайт 24tv.ua.

А вот добыть в борьбе действительную, а не номинальную независимость Беларуси может. Достаточно вспомнить, что белорусы были основателями Великого княжества Литовского, которое остановило нашествие татаро-монголов. Пришло время снова разбить орды с Востока.

Со своей стороны, местная элита не может не понимать, что деньги у московитов уже закончились, а рассчитывать на более чем щедрые российские вливания в Беларусь уже не приходится.

Смысл поддерживать режим клоуна Лукашенко, который все больше шатается, теряется ежесекундно? Тем более, что он и сам лихорадочно ищет выход из ловушки, в которую его загнал Путин, заигрывая и с Украиной, и с ЕС. белорусская бюрократия уже задумывается, может ли лучше обменять диктатора на европейское будущее своих детей и страны.

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