Российские солдаты сбежали с фронта и устроили «разборки» со своим начальством 14.09.2022, 13:34

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В Сеть слили запись бунта военных РФ, бросивших позиции в Донецкой области.

В рядах российской армии бунтуют на фронте и бросают позиции. В Сеть слили разборки одного из российских подразделений со своим командованием, которое предъявила претензии рядовым оккупантам после того, как они самовольно бросили фронт и начали спешное отступление со своих позиций в районе Богородичного Донецкой области.

Российский офицер утверждает, что они всех «подставили». Украинский блогер с Донбасса Necro Mancer на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал запись разговора российских солдат с командиром, во время которого произошел скандал.

Наёмники, сбежавшие с передовой, срутся со своим начальством. Предположительно, запись сделана в мае 2022 года, возможно, один из персонажей - Павел Губарев. Часть 2 (полное видео https://t.co/NnFQN6P23c) #роа pic.twitter.com/szC6qmOWrP — Necro Mancer (@666_mancer) September 14, 2022

По всей вероятности, запись сделал и опубликовал в Сети коллаборант Павел Губарев, получивший известность еще в 2014 году во время оккупации Донецка. Его голос отчетливо слышен на видео.

Российские солдаты начинают бунтовать и заявлять, что несут тяжелейшие потери, не имеют бронежилетов и БПЛА. Они находятся под постоянными обстрелами украинской армии и никак не могут ответить. В свою очередь, российская артиллерия бьет крайне неточно с отклонениями в 100, 500 и даже 1000 метров от цели.

Губарев утверждает, что российская армия провалилась еще на этапе подготовки, поскольку в военных академиях курсанты и офицеры вместо сдачи нормативов по стрельбе «бухают». Точная дата записи остается неизвестной.

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