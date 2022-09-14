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Генерал Бен Ходжес: Войска РФ обескровлены

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  • 14.09.2022, 14:23
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Генерал Бен Ходжес: Войска РФ обескровлены
Бен Ходжес

Экс-командующий войсками США в Европе, назвал факторы, ставшие залогом молниеносного успеха ВСУ на Харьковщине.

Успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины на Харьковщине можно объяснить тремя факторами. Во-первых, войска РФ обескровлены и у них отсутствует желание сражаться.

Такую точку зрения высказал экс-командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес в интервью Deutsche Welle. По его мнению, успеху ВСУ также способствовали военная помощь Запада и профессионализм украинского командования.

«Во-первых, российские войска обескровлены, их тыловое обеспечение истощено, значительная часть офицерского состава уничтожена. Последние пару месяцев мы наблюдали ухудшение боевого духа в российских войсках, у них нет желания сражаться», – сказал генерал.

Во-вторых, по его словам, на успешность украинского контрнаступления влияет оружие, предоставленное Западом, в частности, ракетные системы.

Западное вооружение помогло нарушить или уничтожить логистику, артиллерию, командные пункты оккупантов, создав массу проблем на их территориях, из-за чего «им трудно понять, что происходит, и оперативно отвечать», объяснил Ходжес.

«И в-третьих, это заслуга украинского генштаба и ВСУ. Они дисциплинированы. Они проделали хорошую работу по защите информации и оперативной безопасности», – сказал генерал.

Он добавил, что украинские военные обманули РФ относительно того, куда планируют нанести главный удар, открыто говорили о наступлении на Херсон, тогда как в действительности главный удар был нанесен на севере.

«Так что мы наблюдаем действительно высочайший уровень выполнения тактического планирования», – отметил Ходжес, подтвердив, что контрнаступление на юге было трюком для ослабления обороны врага под Харьковом.

По его словам, «россиян обманули, как и многих других наблюдателей», из-за чего они стали перебрасывать силы к Херсону.

«И, конечно же, Херсон очень важен. И в конечном счете мы увидим, что украинские войска дойдут и туда. Но реальная цель, как мне кажется, заключалась в том, что они хотели, чтобы россияне сосредоточили внимание на Херсоне. Это то, что мы называем рефлексивным управлением. И это создало гораздо более слабое место, где украинцы смогли атаковать», – объяснил генерал.

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