ВСУ ударили по переправе оккупантов и колоне техники РФ в Херсонской области
- 14.09.2022, 15:44
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Дополнительно попали еще и в состав боеприпасов.
Украинские силы нанесли удары по переправе оккупантов в районе Антоновского моста и по колоне российской техники во временно оккупированной Херсонской области.
Об этом сообщает nv.ua, со ссылкой на пресс-службу Оперативного командования Юг в Facebook.
Отмечается, что ВСУ продолжают выполнять огневые задачи на территории временно оккупированного юга Украины, в том числе по колоннам вражеской техники, Каховскому мосту и понтонной переправе в районе Антоновского моста.
«Поражены скопления вражеской силы и техники в районе Голой Пристани и Дудчан, где дополнительно попали еще и в состав боеприпасов», — говорится в сообщении.
По предварительно подтвержденным данным командования, за ночь войска РФ потеряли 27 военных и две единицы автомобильной техники. Также боевая машина десанта была мобилизована из вражеских войск в одно из украинских подразделений.