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Первый белорусский электрокар был сварен пять лет назад в минском гараже?

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  • 14.09.2022, 16:16
  • 4,022
Первый белорусский электрокар был сварен пять лет назад в минском гараже?

Изобретение специалистов НАН Беларуси очень похоже на кустарный автомобиль.

10 сентября на ралли Minsk ELEKTRO-2022 ученые Национальной академии наук Беларуси презентовали первый белорусский спортивный электромобиль, который якобы может развивать скорость до 120 км/ч. В Академии наук тогда заявили, что практически вся электроника собственного производства и уже задумываются о массовом производстве.

Однако спешить в таком деле не стоит. Во-первых, на фото из салона видно, что автомобиль этот сделан просто отвратительно: мятый металл, краска на руле, везде неровные грани и торчащие куски монтажной пены. Такое ощущение, что корпус нарезали болгаркой, а красили баллонном как попало. 

Вроде бы все ясно, ну сделали как умеют. Но похоже, что начинали делать эту машину вообще не в Академии Наук. Телеграм-каналанал @lab66 отыскал донора этой машины, если обратить внимание на элементы, то выходит, что «электрокар» мог собрать 5 лет назад белорусский умелец Дмитрий Кабанов прямо у себя в гараже. 

Диски у разработки Академии Наук и машины Дмитрия идентичные — это разноширокие Advan rg r16 7jj/8jj золотого цвета с надписями «Advan Rasing», рама визуально также схожа, на фото из салона авто можно заметить части стального скелета машины.

В принципе, все указывает на то, что перед нами тот самый прототип первого белорусский электрокара, который, конечно же, эксклюзивная разработка Академии Наук, нет никаких сомнений. 

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