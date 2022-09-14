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ВСУ освободили Киселевку в Херсонской области

  • 14.09.2022, 20:55
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ВСУ освободили Киселевку в Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонского облсовета.

Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко подтвердил информацию об освобождении от оккупантов Киселевки, передает «Новое время».

«Вчера был деоккупирован населенный пункт Киселевка, который находится в непосредственной близости к самому областному центру», — сказал он в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что единственный населенный пункт, разделяющий на сегодняшний день украинскую армию и город Херсон, это знаменитая Чернобаевка.

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