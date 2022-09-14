ВСУ освободили Киселевку в Херсонской области
- 14.09.2022, 20:55
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Об этом сообщил глава Херсонского облсовета.
Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко подтвердил информацию об освобождении от оккупантов Киселевки, передает «Новое время».
«Вчера был деоккупирован населенный пункт Киселевка, который находится в непосредственной близости к самому областному центру», — сказал он в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что единственный населенный пункт, разделяющий на сегодняшний день украинскую армию и город Херсон, это знаменитая Чернобаевка.