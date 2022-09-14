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Российские оккупанты эвакуируют свои системы ПВО

  • 14.09.2022, 23:28
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Российские оккупанты эвакуируют свои системы ПВО

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Российские военные пытаются спасать свои системы ПВО, перекидывая их вглубь захваченных территорий или вообще вывозят в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба к вечеру среды, 14 сентября.

«Для сохранения отдельных образцов военной техники командование подразделений противовоздушной обороны врага пытается организовать эвакуацию систем противовоздушной обороны вглубь временно захваченных территорий и на территорию РФ», — говорится в сообщении.

Так, в ночь с 11 на 12 сентября, в Луганской области, были замечены колонны с комплексами С-300 и «Бук», следовавшие из захваченного населенного пункта Лутугино (Луганская область) в направлении российско-украинской границы.

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