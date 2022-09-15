В Армении протестующие прорвались ко входу в парламент и выломали ворота

В Армении протестующие прорвались ко входу в парламент и выломали ворота6
- 15.09.2022, 7:39
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От депутатов требуют собраться, чтобы объявить импичмент Пашиняну.
У здания парламента Армении снова собралась толпа митингующих, требующих отставки премьера Никола Пашиняна. Тысячи армян вышли на митинг оппозиции в Ереване, чтобы высказаться против уступок в пользу Азербайджана в новом конфликте.
Об этом пишут «Новости-Армения».
По информации журналистов, протестующие пытались прорваться на территорию парламента, выломав ворота.
Участники акции скандируют «Никол — предатель» и «Никол — уходи» и требуют всех депутатов собраться, чтобы объявить импичмент Пашиняну.
С трибуны зачитали фамилии и адреса депутатов правящей партии, в которые угрожают направить группы протестующих, если те откажутся прийти на заседание парламента по импичменту премьера.
Как отмечают армянские СМИ, оппозиционные депутаты уже прибыли в парламент. Якобы, до начала процесса об импичменте не хватает 18 голосов.
Местные Телеграмм-каналы пишут, что в помощь столичным протестующим едет автоколонна из города Гюмри.
Отмечается, что протесты начались после Никол Пашинян, заявил о готовности подписать некоторые документы, через которые его могут назвать предателем. После начала митинга премьер заверил, что «никакой документ не подписан и не готовится к подписанию».
Среди радикально настроенных оппозиционеров Пашинян критикуют за его идею мирных переговоров с Баку.
Напомним, что конфликт между Азербайджаном и Арменией в очередной раз обострился в полночь во вторник, 13 сентября. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.