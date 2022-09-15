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В Армении протестующие прорвались ко входу в парламент и выломали ворота

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  • 15.09.2022, 7:39
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В Армении протестующие прорвались ко входу в парламент и выломали ворота
Фото: ru.armeniasputnik.am

От депутатов требуют собраться, чтобы объявить импичмент Пашиняну.

У здания парламента Армении снова собралась толпа митингующих, требующих отставки премьера Никола Пашиняна. Тысячи армян вышли на митинг оппозиции в Ереване, чтобы высказаться против уступок в пользу Азербайджана в новом конфликте.

Об этом пишут «Новости-Армения».

По информации журналистов, протестующие пытались прорваться на территорию парламента, выломав ворота.

Участники акции скандируют «Никол — предатель» и «Никол — уходи» и требуют всех депутатов собраться, чтобы объявить импичмент Пашиняну.

С трибуны зачитали фамилии и адреса депутатов правящей партии, в которые угрожают направить группы протестующих, если те откажутся прийти на заседание парламента по импичменту премьера.

Как отмечают армянские СМИ, оппозиционные депутаты уже прибыли в парламент. Якобы, до начала процесса об импичменте не хватает 18 голосов.

Местные Телеграмм-каналы пишут, что в помощь столичным протестующим едет автоколонна из города Гюмри.

Отмечается, что протесты начались после Никол Пашинян, заявил о готовности подписать некоторые документы, через которые его могут назвать предателем. После начала митинга премьер заверил, что «никакой документ не подписан и не готовится к подписанию».

Среди радикально настроенных оппозиционеров Пашинян критикуют за его идею мирных переговоров с Баку.

Напомним, что конфликт между Азербайджаном и Арменией в очередной раз обострился в полночь во вторник, 13 сентября. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

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