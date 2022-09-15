закрыть
15 сентября 2022, четверг, 8:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Губернатор Ставропольского края РФ заявил об атаке «неизвестного летательного аппарата»

4
  • 15.09.2022, 7:52
  • 5,582
Губернатор Ставропольского края РФ заявил об атаке «неизвестного летательного аппарата»

Международные эксперты утверждают, что это российская ракета «Оникс» либо «Кинжал».

Губернатор Ставропольского края РФ Владимир Владимиров сообщил, что в районе села Кендже-Кулак в Туркменском округе упал «неизвестный летательный аппарат». Он опубликовал фото и видео с места происшествия в Telegram-канале. По данным Baza, это был беспилотник, он упал вчера около 17:00.

Учитывая уровень повреждения аппарата, возникли сложности с проведением его идентификации.

Часть российских СМИ обвиняет Украину в запуске старого советского образца БПЛА «Ту-141» с целью проведения разведки.

В то же время международные эксперты после детального изучения и анализа фотоматериалов носовой части пришли к выводу, что крушение на Ставрополье потерпела противокорабельная ракета П-800 «Оникс».

Появление фото хвостовых элементов говорит в пользу версии насчет ракеты «Кинжал». При этом нет точной уверенности в том, что россияне представили подлинные фото с места происшествия, а не пытаются использовать фейки для сокрытия важной информации касательно самого объекта или же причин, вызвавших его падение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Время уползать
Время уползать Владимир Халип
Самая большая драма для Путина
Самая большая драма для Путина Юрий Бутусов
Великий зимний уход
Великий зимний уход Юрий Романенко
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко