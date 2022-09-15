Губернатор Ставропольского края РФ заявил об атаке «неизвестного летательного аппарата» 4 15.09.2022, 7:52

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Международные эксперты утверждают, что это российская ракета «Оникс» либо «Кинжал».

Губернатор Ставропольского края РФ Владимир Владимиров сообщил, что в районе села Кендже-Кулак в Туркменском округе упал «неизвестный летательный аппарат». Он опубликовал фото и видео с места происшествия в Telegram-канале. По данным Baza, это был беспилотник, он упал вчера около 17:00.

Учитывая уровень повреждения аппарата, возникли сложности с проведением его идентификации.

Часть российских СМИ обвиняет Украину в запуске старого советского образца БПЛА «Ту-141» с целью проведения разведки.

В то же время международные эксперты после детального изучения и анализа фотоматериалов носовой части пришли к выводу, что крушение на Ставрополье потерпела противокорабельная ракета П-800 «Оникс».

Появление фото хвостовых элементов говорит в пользу версии насчет ракеты «Кинжал». При этом нет точной уверенности в том, что россияне представили подлинные фото с места происшествия, а не пытаются использовать фейки для сокрытия важной информации касательно самого объекта или же причин, вызвавших его падение.

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