Украинский спецназ за несколько секунд уничтожил пулеметный расчет российских оккупантов 1 15.09.2022, 7:58

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Для этого понадобился один точный выстрел.

Силы специальных операций Украины опубликовали видео уничтожения пулеметного расчета врага из противотанковой установки.

Соответствующее видео размещено в телеграм-канале ССО.

«Не вернется домой российский пулеметный расчет, который слишком донимал бойцов Сил обороны на одном из направлений.

Операторы ССО Украины из противотанковой установки уничтожили вражеских бойцов. Для этого понадобилось несколько секунд и один точный выстрел, сделанный специалистом. Весь процесс утилизации противника попал на камеру дрона-разведчика воинов ССО», - говорится в описании к видео.

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