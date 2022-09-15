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Под Бахмутом ВСУ разгромили полк российских десантников из Рязани

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  • 15.09.2022, 8:24
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Под Бахмутом ВСУ разгромили полк российских десантников из Рязани

Большая часть «элитного» подразделения уничтожена.

В ходе боевых действий на территории Донецкой области ВСУ уничтожили большое количество российских военных из состава 137-го парашютно-десантного полка из Рязани. Разгром российского подразделения случился в понедельник, 12 сентября, на Бахмутском направлении.

Об этом со ссылкой на военные источники сообщил журналист Роман Цимбалюк.

На своей странице в социальной сети Facebook он отметил, что потери российских военных настолько значительны, что указанное подразделение больше не может принимать участие в боевых действиях.

Цимбалюк подчеркнул, что разгромленный полк базируется в военной части за номером 41450 в Рязани и является частью 106-й парашютной десантной дивизии.

Информацию журналиста подтвердил Генштаб ВСУ.

«По имеющейся информации, подтверждено уничтожение значительного количества военнослужащих и военной техники подразделения 137-го парашютно-десантного полка 106-й парашютно-десантной дивизии вооруженных сил Российской Федерации на Бахмутском направлении», - говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что значительные потери не позволяют продолжать боевые действия этим подразделением без проведения дополнительных мероприятий.

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