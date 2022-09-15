«Это такая тактика и стратегия»: Кадыров прокомментировал бегство армии РФ на Харьковщине 15.09.2022, 8:43

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Глава Чечни выдал самое «впечатляющее» оправдание разгрома.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что армия РФ не отступает, а информация об отступлении российских войск в Харьковской области — «вброс и западные провокации». Об этом говорится в его обращении, сообщает zn.ua.

«Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это все вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя обманывать. Есть такие понятия как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая», – объяснил он.

По его словам, российские генералы прекрасно разбираются в тонкостях ведения военных действий и «разрешают противнику делать то, что выгодно нам».

Глава Чечни также заявил, что РФ стремится «минимизировать человеческие жертвы».

Кроме того, по его словам, Россия «воюет со всем блоком НАТО», поэтому он выступает за введение военного положения и всеобщую мобилизацию.

«Да, будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО. Это мое личное мнение, как гражданина», – сказал Кадыров.

Ранее Кадыров назвал ситуацию в Харьковской области «офигенной» и потребовал от министерства обороны РФ внести изменения в проведение так называемой «специальной военной операции».

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