закрыть
15 сентября 2022, четверг, 13:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Вообще не понимаю, как с такими условиями можно работать ИП»

1
  • 15.09.2022, 11:28
  • 4,584
«Вообще не понимаю, как с такими условиями можно работать ИП»
Фото: RFE/RL

C 1 января предпринимателям готовят новый «сюрприз».

Министерство по налогам и сборам напомнило индивидуальным предпринимателям про новшество, которое введут для некоторых из них с 2023 года. С 1 января ИП, которые торгуют продовольственными товарами на ярмарках или с прилавков на рынке, должны будут работать с платежными терминалами.

Сейчас работать без кассовых аппаратов еще можно тем, кто торгует некоторыми продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией на торговых местах на рынках или на ярмарках (например, в палатках). Однако к 1 января 2023 года эти ИП должны обзавестись платежным терминалом. Для этого они могут использовать смартфоны и планшеты с необходимым программным обеспечением.

Ранее ИП обязали обзавестись платежными терминалами до 17 мая этого года, но позже перенесли крайний срок на начало 2023 года.

То есть с 1 января продавать что-либо без платежных терминалов можно будет только физлицам. Все субъекты хозяйствования — ИП и компании — должны будут иметь платежные терминалы.

Мы посмотрели, что про нововведения для предпринимателей думают читатели сайта Charter97.org:

«ИП добьют окончательно, окончательное решение вопроса».

«ИП приготовили сюрприз режиму, с нового года уходим в бессрочный отпуск: 0 налогов, 0 ФСЗН».

«Вообще не понимаю, как с такими условиями можно работать ИП в лукаморье».

«Был недавно на стройрынке в Малиновке, буквально года 3-4 назад много киосков работало, а ранее вообще гудело все. Теперь же одинокие киоски работают, а большинство киосков-павильонов закрыты или с надписью на дверях: «продам, сдам, продажа павильона»

«Скоро на одного налогоплательщика два налоговых инспектора будет?»

«Хватит сопли жевать. Пора всем 9 миллионам объединяться и действовать», — пишут читатели сайта Charter97.org.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Время уползать
Время уползать Владимир Халип
Самая большая драма для Путина
Самая большая драма для Путина Юрий Бутусов
Великий зимний уход
Великий зимний уход Юрий Романенко
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город
Россия даже Сахалин захватила, а Орша и сегодня — белорусский город Дмитрий Бондаренко