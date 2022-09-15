«Вообще не понимаю, как с такими условиями можно работать ИП» 1 15.09.2022, 11:28

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Фото: RFE/RL

C 1 января предпринимателям готовят новый «сюрприз».

Министерство по налогам и сборам напомнило индивидуальным предпринимателям про новшество, которое введут для некоторых из них с 2023 года. С 1 января ИП, которые торгуют продовольственными товарами на ярмарках или с прилавков на рынке, должны будут работать с платежными терминалами.

Сейчас работать без кассовых аппаратов еще можно тем, кто торгует некоторыми продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией на торговых местах на рынках или на ярмарках (например, в палатках). Однако к 1 января 2023 года эти ИП должны обзавестись платежным терминалом. Для этого они могут использовать смартфоны и планшеты с необходимым программным обеспечением.

Ранее ИП обязали обзавестись платежными терминалами до 17 мая этого года, но позже перенесли крайний срок на начало 2023 года.

То есть с 1 января продавать что-либо без платежных терминалов можно будет только физлицам. Все субъекты хозяйствования — ИП и компании — должны будут иметь платежные терминалы.

Мы посмотрели, что про нововведения для предпринимателей думают читатели сайта Charter97.org:

«ИП добьют окончательно, окончательное решение вопроса».

«ИП приготовили сюрприз режиму, с нового года уходим в бессрочный отпуск: 0 налогов, 0 ФСЗН».

«Вообще не понимаю, как с такими условиями можно работать ИП в лукаморье».

«Был недавно на стройрынке в Малиновке, буквально года 3-4 назад много киосков работало, а ранее вообще гудело все. Теперь же одинокие киоски работают, а большинство киосков-павильонов закрыты или с надписью на дверях: «продам, сдам, продажа павильона»

«Скоро на одного налогоплательщика два налоговых инспектора будет?»

«Хватит сопли жевать. Пора всем 9 миллионам объединяться и действовать», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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