«Дядя, ты дурак?»: Как белорусы реагируют на «ноу-хау» от Лукашенко 9 15.09.2022, 13:24

13,036

К «отечественному ноутбуку» добавился «электрокар».

После того, как пользователи Сети обнаружили, что «отечественный ноутбук» от Лукашенко — это Lenovo IdeaPad 3, на ралли Minsk ELEKTRO-2022 ученые Национальной академии наук Беларуси презентовали первый белорусский спортивный электромобиль, который якобы может развивать скорость до 120 км/ч.

Как оказалось, «белорусский электрокар» недалеко уехал от «ноутбука».

«Электрокар» мог собрать пять лет назад белорусский умелец Дмитрий Кабанов прямо у себя в гараже.

Ноу-хау от Лукашенко вызывают смех у белорусов. Мы посмотрели, что о «новинках» думают читатели сайта Charter97.org.

«Лохотроны и очковтирательства — визитная карточка лукашизма».

«Илон Маск уже купил патент электромобиля и теперь будет производить вместо Tesla».

«Да, чистая душа уже давно определила, помните: «Дядя, ты дурак?»

«Скоро Академия наук начнет изобретать колесо».

«Электрокар действительно чужой и НАН не имеет к нему никакого отношения. На мой вопрос, зачем чужой продукт выставили как изобретение НАН, сотрудник ответил, что эту машину сделали фишкой, чтобы привлечь к себе дополнительное внимание. Хорошо, пусть будет фишка. Но зачем чужое представлять своим? Почему нельзя было оставить этому самоделкину его детище?»

«Ничего удивительного. Это все делается для телевизора. Ноутбук, мотоцикл, электромобиль и прочие выступления самоизбранного», — пишут читатели сайта Charter97.org.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».