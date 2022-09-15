ВСУ осуществили одну из самых блестящих военных операций современности 3 15.09.2022, 13:46

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Войскам РФ нанесено наибольшее поражение со времен Второй мировой войны.

Научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных служб Джастин Бронк заявил, Украина провела в Харьковской области одну из величайших контратак в современной истории. Более того, для российской оккупационной армии это стало крупнейшим поражением со времен Второй мировой войны.

Вооруженные силы Украины теперь стараются удержать свой импульс на поле боя, в то время, как у диктатора Владимира Путина нет адекватных вариантов реагирования. Об этом Бронк рассказал в статье для Daily Mail.

По словам военного эксперта, российские войска начнут массово сдаваться и надеяться, что поворотный момент в войне наконец наступил. При этом в Кремле намерены искать варианты ответить на свое самое крупное военное поражение в Украине с тех пор, как РФ отступила из районов вблизи Киева после неудачной попытки захватить столицу в начале вторжения.

Также Бронк намекнул, что поражение российской армии в Харьковской области станет не последним в текущем году.

«Это было одно из самых успешных контрнаступлений, которые мы видели в современной истории, с точки зрения территории, завоеванной при заданной скорости продвижения. Украина «заманила» Россию, чтобы она согласилась на бой на истощение в очень невыгодном в военном отношении положении. Теперь России будет трудно избежать новых бедствий до зимы», – рассказал Джастин Бронк.

Ранее сообщалось, что успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области и бегство российской оккупационной армии свидетельствует о существенном переломе в войне РФ против Украины. Последние события показали, что путинские войска не способны удержать занятые позиции и тем более идти в наступление.

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