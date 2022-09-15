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ВСУ осуществили одну из самых блестящих военных операций современности

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  • 15.09.2022, 13:46
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ВСУ осуществили одну из самых блестящих военных операций современности

Войскам РФ нанесено наибольшее поражение со времен Второй мировой войны.

Научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных служб Джастин Бронк заявил, Украина провела в Харьковской области одну из величайших контратак в современной истории. Более того, для российской оккупационной армии это стало крупнейшим поражением со времен Второй мировой войны.

Вооруженные силы Украины теперь стараются удержать свой импульс на поле боя, в то время, как у диктатора Владимира Путина нет адекватных вариантов реагирования. Об этом Бронк рассказал в статье для Daily Mail.

По словам военного эксперта, российские войска начнут массово сдаваться и надеяться, что поворотный момент в войне наконец наступил. При этом в Кремле намерены искать варианты ответить на свое самое крупное военное поражение в Украине с тех пор, как РФ отступила из районов вблизи Киева после неудачной попытки захватить столицу в начале вторжения.

Также Бронк намекнул, что поражение российской армии в Харьковской области станет не последним в текущем году.

«Это было одно из самых успешных контрнаступлений, которые мы видели в современной истории, с точки зрения территории, завоеванной при заданной скорости продвижения. Украина «заманила» Россию, чтобы она согласилась на бой на истощение в очень невыгодном в военном отношении положении. Теперь России будет трудно избежать новых бедствий до зимы», – рассказал Джастин Бронк.

Ранее сообщалось, что успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области и бегство российской оккупационной армии свидетельствует о существенном переломе в войне РФ против Украины. Последние события показали, что путинские войска не способны удержать занятые позиции и тем более идти в наступление.

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