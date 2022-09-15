В Беларуси из продажи изъяли суп и сидр российского производства 1 15.09.2022, 16:04

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Появились претензии к их качеству.

Госстандарт запретил продавать в магазинах еще несколько видов российской продукции — вермишель быстрого приготовления и сидр: в их составе есть недопустимые компоненты, сообщили в ведомстве.

Претензии по части безопасности возникли к четырем видам вермишели быстрого приготовления «Анаком» производства ООО «Импрод» (Москва) — это продукты с куриным, грибным и говяжьим бульонами, а также со вкусом бекона и сыра. В них обнаружен пищевой краситель Е160а — хотя он и заявлен в маркировке, но его использование при производстве макаронных изделий не допускается.

А сидр «Мохито-Fizz», который производится на российском заводе в Злынке, не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза из-за того, что в его составе содержится недопустимая пищевая добавка — консервант бензоата натрия (Е211).

Опасная продукция изъята с прилавков магазинов. Ее ввоз и реализации в Беларуси запрещены.

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