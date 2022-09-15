закрыть
15 сентября 2022, четверг, 17:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили базу россиян в Новой Каховке

  • 15.09.2022, 16:50
  • 1,506
ВСУ уничтожили базу россиян в Новой Каховке

Также украинские воины ударили по скоплению оккупантов и их техники в пригороде Херсона.

Воины Вооруженных сил Украины в ночь на четверг, 15 сентября, «поджарили» базу российских захватчиков во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине.

Об этом сообщили в Страткоме ВСУ в Telegram, обнародовав фотографии последствий удара по захватчикам. На фото видно разбросанные обломки, вещи и сожженную технику российских оккупантов, пишет «Главред».

«Результат курения этой ночью на одной из баз россиян в Новой Каховке», – подписали фото в СтратКоме ВСУ.

В то же время в оперативном командовании «Юг» рассказали, что в течение этой ночи ракетно-артиллерийские подразделения украинских Вооруженных сил ударили по району сосредоточения живой силы и техники врага в пригороде Херсона.

Кроме этого, воины ВСУ обеспечили устойчивый огневой контроль Каховского моста.

Контрнаступление ВСУ на юге

Ранее в ВСУ рассказали, что они захватили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области. Контрнаступление продолжается. Сложности, с которыми сталкиваются украинские войска, связаны со спецификой рельефа региона. При этом в рядах российских оккупантов царит паника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Новый вассал Китай
Новый вассал Китай Леонид Невзлин
Время уползать
Время уползать Владимир Халип
Самая большая драма для Путина
Самая большая драма для Путина Юрий Бутусов
Великий зимний уход
Великий зимний уход Юрий Романенко