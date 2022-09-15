ВСУ уничтожили базу россиян в Новой Каховке 15.09.2022, 16:50

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Также украинские воины ударили по скоплению оккупантов и их техники в пригороде Херсона.

Воины Вооруженных сил Украины в ночь на четверг, 15 сентября, «поджарили» базу российских захватчиков во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине.

Об этом сообщили в Страткоме ВСУ в Telegram, обнародовав фотографии последствий удара по захватчикам. На фото видно разбросанные обломки, вещи и сожженную технику российских оккупантов, пишет «Главред».

«Результат курения этой ночью на одной из баз россиян в Новой Каховке», – подписали фото в СтратКоме ВСУ.

В то же время в оперативном командовании «Юг» рассказали, что в течение этой ночи ракетно-артиллерийские подразделения украинских Вооруженных сил ударили по району сосредоточения живой силы и техники врага в пригороде Херсона.

Кроме этого, воины ВСУ обеспечили устойчивый огневой контроль Каховского моста.

Контрнаступление ВСУ на юге

Ранее в ВСУ рассказали, что они захватили огневой контроль почти над всей территорией Херсонской области. Контрнаступление продолжается. Сложности, с которыми сталкиваются украинские войска, связаны со спецификой рельефа региона. При этом в рядах российских оккупантов царит паника.

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