Элитная Таманская дивизия РФ покинула позиции на Харьковщине еще до контрнаступления ВСУ 4 15.09.2022, 17:45

6,204

Командир сбежал, а солдаты отказались воевать.

Российская элитная дивизия, которая считается самой боеспособной – , знаменитая Таманская – покинула свои позиции на Харьковщине еще до контрнаступления Вооруженных сил Украины. 27 июля подразделения Таманской дивизии были вынуждены отойти под давлением украинской армии.

О том, что происходило внутри тактического соединения кафиров свидетельствует запись телефонограммы из рабочей тетради офицера связи этой мотострелковой дивизии. Как сообщает Obozrevatel.com, документ 15 сентября обнародовал Telegram «Досье Шпиона».

Согласно телефонограмме российского офицера, командир полка подполковник Кулаков «самоустранился от руководства» вверенных ему подразделений, оставив на позициях всего 23 военнослужащих, чем подставил под удар своих боевых товарищей. Последние не стали долго думать и, оставив свои позиции, отошли в направлении Долгенького, которое, как известно, было уволено ВСУ 12 сентября.

Кроме этого, в телефонограмме российский офицер сообщил о практически отсутствии снабжения продовольствием Таманской дивизии. Из-за того, что одно из подразделений 25 дней не снабжалось продовольствием, командир принял решение оставить занимаемые позиции, а его подчиненные отказались воевать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».