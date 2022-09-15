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ВСУ освободили четыре общины в Херсонской области

  • 15.09.2022, 18:37
ВСУ освободили четыре общины в Херсонской области

Об этом сообщил глава Бериславского районного совета.

Украинские силы освободили четыре общины в Бериславском районе Херсонской области. Об этом сообщил глава Бериславского районного совета Дмитрий Сливченко, передает «Новое время».

Во время брифинга Сливченко рассказал, что около 15% территории Бериславского района деоккупированны, а местное население уже начинает возвращаться в освобожденные регионы.

«Наш большой Бериславский район по большей части до сих пор находится под оккупацией. Есть прогресс и ВСУ освободили часть нашей громады — Нововоронцовщина, Кочубеевская громада, Высокопольская и часть Великоалександровской громады», — отметил он.

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