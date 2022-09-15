У Си Цзиньпина возникли вопросы к Путину из-за войны в Украине 7 15.09.2022, 19:33

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Президент РФ будет объясняться перед лидером Китая.

У руководства Китая возникли «вопросы» к президенту России Владимиру Путину, который бросил армию на покорение Украины и увяз в войне, продолжающейся седьмой месяц.

О «вопросах» и «озабоченностях» Пекина в связи с войной в четверг сообщил сам Путин, который встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита ШОС в Самарканде.

Путин отметил «сбалансированную позицию Китая» по украинскому кризису, заявил о «неизменной дружбе» и «стратегическом партнерстве» двух стран, которые в тандеме, по словам российского президента, играют ключевую роль в «обеспечении глобальной стабильности».

«Понимаем ваши вопросы и озабоченности» в связи с украинским кризисом, заявил Путин, добавив, что готов «подробно разъяснить» позицию России (его цитирует «Интерфакс»).

Си Цзиньпин, с которым Путин встречался за несколько дней до начала войны, ответил российскому президенту обещанием «поддержки» в областях, которые отвечают интересам Китая. Китай готов «расширять практическое сотрудничество в таких сферах, как торговля, сельское хозяйство, коммуникации», сказал он.

В отношениях России и КНР растет напряженность, считает Али Вайн, старший научный сотрудник Eurasia Group.

По его словам, китайское руководство, скорее всего, полагало, что российское вторжение в Украину будет либо ограниченным по масштабу, либо — в случае полномасштабной войны — приведет к быстрой капитуляции Киева, буквально за несколько дней. Но российская армия сначала увязла в попытках захватить территорию ЛДНР, а в сентябре потерпела крупное поражение в Харьковской области, за неделю оставив 8 тысяч квадратных км территории.

«Если бы война была относительно бескровной и короткой по времени, у Запада не было бы времени мобилизовать ответ. Очевидно, что этот план не реализовался, кампания зашла в тупик, и появляются признаки перелома (в пользу Украины). <…> Не думаю, что Китай ожидал, что так произойдет», — говорит Вайн.

Это означает, что репутационные риски в связи с поддержкой Кремля для Китая растут, продолжает он. Что касается России, то для нее сближение с КНР — это «стратегический просчет», который обрекает ее на роль поставщика дешевого сырья, уверен эксперт: «Россия еще больше загнала себя в объятия Китая. И Китай, очевидно, понимает, что, учитывая экономические трудности России, он может добиться уступок в отношении импорта, особенно энергоресурсов».

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