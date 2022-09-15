«Белавиа» будет летать на египетские курорты без технических посадок 15.09.2022, 20:17

Но не всегда.

С 16 сентября Belavia сможет выполнять рейсы в Хургаду и Шарм-Эль-Шэйх без технических посадок. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. Но есть нюанс, и даже не один.

Полеты на египетские курорты без технических посадок стали возможны после получения разрешения Росавиации летать в южных направлениях через территорию России.

После закрытия 24 февраля части воздушного пространства России Belavia выполняла рейсы в Хургаду и Шарм-Эль-Шэйх в облет, что влияло на протяженность пути и вызвало необходимость технической посадки для дозаправки.

Сейчас, получив разрешение Росавиации, Belavia сможет выполнять часть полета по «спрямленному маршруту». Расчетное время в пути составит около семи часов.

Однако сокращение полета затронет пока не все рейсы.

В авиакомпании обратили внимание на то, что на рейсах без техпосадки будет ограничена предельная коммерческая загрузка — то есть количество перевозимых пассажиров и багажа. Важный нюанс: ограничение предельной коммерческой загрузки на прямых рейсах влечет за собой уменьшение нормы провоза багажа.

«Поэтому рейсы, загрузка которых уже превышает предельно допустимую для беспосадочного полета, по-прежнему будут выполняться с технической посадкой — это необходимо для комфортной доставки на отдых и домой всех туристов, которые приобрели путевки», — пояснили в «Белавиа».

В авиакомпании посоветовали, планируя отдых в Египте, уточнять всю информацию о тонкостях полета у туристических операторов.

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