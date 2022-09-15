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На войну против Украины «повар Путина» завербовал не менее 7 тысяч российских заключенных

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  • 15.09.2022, 20:19
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На войну против Украины «повар Путина» завербовал не менее 7 тысяч российских заключенных

Среди них – маньяк-каннибал.

Бизнесмен из РФ Евгений Пригожин, которого называют владельцем ЧВК «Вагнер», для войны против Украины завербовал как минимум 7 тыс., но скорее всего уже 10 тыс. российских заключенных.

Об этом 14 сентября на YouTube-канале «Популярная политика» рассказала правозащитница, глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.

«Берут все статьи, но отдают предпочтение, об этом Пригожин говорил, убийцам и тем, кто занимался разбоем и грабежом. Тоже хорошо берут тех, кто попал в тюрьму за нанесение тяжких телесных повреждений. И вот сейчас стали брать уже людей, которые осуждены за изнасилование, но их в отдельный отряд, – сообщила Романова. – Мы знаем две истории из саратовских зон, из ужасных совершенно зон, там одна есть очень специальная. Оттуда взяли маньяка, у которого, так сказать, в портфолио «каннибализм». Он тоже поехал на войну».

По словам правозащитницы, ЧВК «Вагнер» в поисках «пушечного мяса» пошла уже «на второй и третий заход». Пока вербовка заключенных ограничивается регионами Центральной России, отметила Романова.

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