Украинцы уничтожили из беспилотника БМД и МТЛБ оккупантов 1 15.09.2022, 22:38

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Видео из Херсонской области.

В Херсонской области бойцы ЦСО «А» СБУ обнаружили и уничтожили с помощью беспилотника две единицы бронетехники российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Во время аэроразведки бойцы ЦСО «А» СБУ обнаружили позиции российских БМД и МТЛБ. Поэтому метко отработали по ним кумулятивными зарядами из беспилотника. Как следствие, вражеская техника быстро превратилась в металлолом», — говорится в сообщении.

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