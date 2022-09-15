закрыть
15 сентября 2022, четверг, 23:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинцы уничтожили из беспилотника БМД и МТЛБ оккупантов

1
  • 15.09.2022, 22:38
  • 1,838
Украинцы уничтожили из беспилотника БМД и МТЛБ оккупантов

Видео из Херсонской области.

В Херсонской области бойцы ЦСО «А» СБУ обнаружили и уничтожили с помощью беспилотника две единицы бронетехники российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Во время аэроразведки бойцы ЦСО «А» СБУ обнаружили позиции российских БМД и МТЛБ. Поэтому метко отработали по ним кумулятивными зарядами из беспилотника. Как следствие, вражеская техника быстро превратилась в металлолом», — говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Новый вассал Китая
Новый вассал Китая Леонид Невзлин
Время уползать
Время уползать Владимир Халип
Самая большая драма для Путина
Самая большая драма для Путина Юрий Бутусов
Великий зимний уход
Великий зимний уход Юрий Романенко