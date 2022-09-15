Отношения Беларуси и Зимбабве вызвали новые подозрения 15.09.2022, 23:38

Проект режима Лукашенко в Зимбабве может использоваться для финансирования агрессии РФ против Украины.

На этой неделе в нигерийском независимом издании «Vanguard» вышла статья, в которой утверждается, что беларусский проект золотодобычи в Зимбабве используется в качестве канала финансирования войны в Украине. Belsat.eu рассказывает, почему международные отношения Беларуси вызывают все новые и новые подозрения и скандалы.

Газета «Vanguard» 12 сентября опубликовала статью, в которой утверждается, что проект режима Лукашенко, связанный с добычей золота в Зимбабве, может использоваться для финансирования российской агрессии против Украины. Аналитик Эмесакору Энифоме (Emesakoru Enifome) упоминает в связи с этим бизнесмена Александра Зингмана и Сергея Шеймана, сына Виктора Шеймана.

Зингман и Шейман-младший еще в 2017 году зарегистрировали на Сейшельских островах оффшорную компанию «Midlands Goldfields Foundation». Интересы сейшельской структуры в Зимбабве представляла британская компания с аналогичным названием «Midlands Goldfields Limited». Именно эта фирма в апреле 2018 года получила 70-процентную долю в совместном предприятии по добыче золота «Zim GoldFields Limited». Остальные 30 % достались Корпорации по развитию горнодобывающей промышленности Зимбабве – ZMDC.

В статье «Vanguard» отмечается, что сотрудничество Зимбабве с РФ и Беларусью в сфере золотодобычи в условиях агрессии против Украины и вызванного войной продовольственного кризиса является недопустимым. В публикации звучит призыв к правительствам африканских стран отреагировать на эту ситуацию и защитить свои народы «от искусственного голода, который намеренно создается Россией и ее союзником Беларусью».

«Разрешение стране-агрессору добывать золото, в том числе на территории Зимбабве, может быть трактовано только как помощь в финансировании международного терроризма, так как миллионы долларов, полученные от торговли африканским золотом, идут на финансирование вооруженных формирований России и Беларуси и только повышают уровень угрозы выживанию народов Африки», – отмечает Энифоме.

Однако никаких доказательств, что компании Шеймана и Зингмана имеют отношение к «финансированию вооруженных формирований России и Беларуси», в статье «Vanguard» не приводится – весь материал строится исключительно на мнении эксперта. Кроме того, в тексте не объясняется, что в принципе подразумевается под «финансированием вооруженных формирований».

С другой стороны, журналисты «Vanguard» не первые, кто обращает внимание на золотодобычу в Зимбабве в контексте войны в Украине. В апреле 2022 года Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности (GI-TOC) опубликовала доклад, в котором заявила об опасности использования Москвой незаконных сделок с африканским золотом для снижения эффективности западных санкций.

По мнению экспертов GI-TOC, Россия может использовать свое влияние в Африке, чтобы через каналы нелегальной торговли золотом, включая отмывочные схемы, получать деньги и перемещать финансы через границы в обход санкций. При этом деньги от контрабанды золота будут направляться на финансирование войны против Украины.

«Есть немало вариантов того, как Москва и другие санкционные субъекты могут использовать криминальные сети и сектор золотодобычи для обхода санкций», – отмечалось в документе.

В связи с этим в сообщении упоминались и беларусские проекты – бизнес Зингмана и Шеймана.

«Пример компании «Zim GoldFields» показывает, как Москва может использовать подставные компании и других лиц, подпадающих под санкции, для получения средств за счет операций по добыче золота в Африке. Хотя эти операции и не являются незаконными по своей сути, они служат средством незаконной контрабанды золота и отмывания денег», – отмечали эксперты GI-TOC.

При этом в докладе опять же не приводилось никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о причастности Зингмана и Шеймана к финансированию войны или контрабанды золота. Там только отмечалось, что роль Беларуси в африканском секторе золотодобычи «требует изучения».

Повышенная подозрительность к зимбабвийским проектам режима Лукашенко вполне понятна. Отношения Беларуси и Зимбабве отличаются своей абсолютной непрозрачностью, а в последние годы были связаны с серией громких скандалов.

«Уникальный край»

В марте 2018 года в то время управляющий делами президента Виктор Шейман по поручению Александра Лукашенко посетил Зимбабве и озвучил амбициозные планы: к 2019 году достичь торгового оборота с этой несостоятельной африканской страной в размере $ 500 млн, а в 2020-м – $ 1 млрд. Речь шла об экспорте беларусской техники в Зимбабве, разработке там месторождений полезных ископаемых, а так же о сотрудничестве стран в оборонной отрасли.

В последующие годы между Беларусью и Зимбабве наблюдалось явное наращивание контактов на высшем уровне и расширение дипломатических связей. Шейман неоднократно летал в Харари, а президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва посетил Беларусь, где встретился с Александром Лукашенко. В январе 2019 года в Минске было открыто почетное консульство Зимбабве. Его возглавил Зингман – человек, которого пресса называет ключевым связующим звеном в непрозрачных договорах между двумя странами. В июле 2022 года открылось беларусское посольство в Хараре.

Однако интенсификация контактов не привела к прорыву в экономических отношениях. По итогам 2021 года официальный торговый оборот между Беларусью и Зимбабве составил всего $ 25 млн, то есть в 40 раз меньше, чем когда-то обещал Шейман. Причем динамика там отрицательная: в 2021-м торговый оборот обвалился на четверть – в 2020-м он составлял $ 33,5 млн.

Несмотря на более чем скромные экономические показатели Лукашенко до сих пор называет Зимбабве «перспективным рынком» и призывает правительство активно развивать сотрудничество с этой страной.

«Это уникальный край, страна, – заявил он министрам 22 августа 2022 года. – И в таких странах вы сможете работать, где тоже проблем хватает. Всю жизнь душили Зимбабве санкциями. Наверное, золото, алмазы покоя не дают некоторым западным правителям». (Странное обвинение, учитывая, что режим Лукашенко интересуется в Зимбабве как раз полезными ископаемыми).

Вице-премьер Беларуси Петр Пархомчик в августе заявил о значительных объемах экспорта тракторов МТЗ в Зимбабве – 1,3 тыс. штук. Всего, уверял он, только за первую половину 2022 года Беларусь якобы экспортировала в Зимбабве 1400 единиц сельскохозяйственной техники. В свою очередь премьер-министр Роман Головченко заявил, что экспорт в Зимбабве якобы вырос «в десятки раз».

Скандал с продажей пожарной техники

Рассказывая о рекордных 1400 единиц экспортируемой техники, Пархомчик также заявил о крупном заказе на пожарные машины. Продажа пожарной техники, как и большинство экспортных сделок с Зимбабве, происходила через компанию Александра Зингмана «AFTRADE DMCC», зарегистрированную в ОАЭ. Об этом официально сообщалось на сайте компинии: Зингман в пресс-релизе заявлял, что беларусская техника поможет Зимбабве бороться с лесными пожарами.

Поступление беларусской пожарной техники спровоцировало громкий коррупционный скандал в Зимбабве. Местные СМИ утверждали, что сделка была связана с масштабными махинациями.

Согласно изданию «ZimLive», пожарные машины закупались без проведения тендеров за сильно завышенную цену – $ 464 296 за единицу (по разным оценкам, это на $ 270-360 тысяч выше реальной цены). Эти невыгодные контракты министр местного самоуправления Джули Мойо (July Moyo), который ранее уже был замешан в коррупционных скандалах, навязал местным советам. Оплачивать технику планировалось из местных бюджетов.

Как пишет «ZimLive», конечным бенефициаром этой непрозрачной сделки был все тот же Зингман – человек, приближенный не только к Виктору Шейману, но и к семье Эммерсона Мнангагва. Всего шла речь о контракте на покупку 70 единиц пожарной техники стоимостью $ 32 млн. По другим данным, техники было еще больше, а окончательная сумма должна была составить $ 55 млн.

Скандал вокруг закупки пожарных машин имел большой резонанс в Зимбабве. Зимбабвийские парламентарии от оппозиции и правящей партии осудили сделку. Депутаты поставили под сомнение необходимость закупки пожарных машин, тем более с такими техническими характеристиками – в поселениях, где нет высоких зданий, вряд ли может понадобиться пожарный автомобиль с 80-метровой стрелой.

«Зачем покупать пожарную машину для какого-либо местного управления, где дешевле дать сгореть дому, чем мчаться на пожарной машине к этому дому?» – возмущались некоторые политики.

Заместитель министра местного самоуправления Мэриан Чомба, выступая в парламенте, заявила, что сделка не была проведена через обычные тендерные процессы, так как это межправительственное соглашение. На это депутаты заявили о недействительности сделки, так как такие расходы должны быть одобрены парламентом, сообщало в июле местное издание «New Zimbabwe».

Оппозиция пригрозила, что подконтрольные ей местные советы будут саботировать закупку пожарных машин. В августе стало известно, что от закупки беларусских машин в частности отказался местный совет зимбабвийского города Булавайо. Возмутились и городские власти Хараре: там заявили, что столице на самом деле нужны машины скорой помощи, а не пожарная техника.

Скандала с экспортом пожарных машин в Зимбабве ни представители компании «AFTRADE DMCC», ни беларусские чиновники никак не комментировали.

Стоит напомнить, что это далеко не первый скандал, связанный с Александром Зингманом. Еще весной-летом 2020 года в африканских СМИ начали появляться публикации о причастности бизнесмена к торговле оружием. В марте прошлого года бизнесмен был задержан в Демократической Республике Конго как раз по подозрению в торговле оружием. Зингман провел в неволе 12 дней и был освобожден без предъявления обвинения. Потом он всячески опровергал свою причастность к оружейному бизнесу.

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