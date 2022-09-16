Степана Латыпова переводят на два года на тюремный режим 16.09.2022, 0:49

15 сентября состоялся лукашенковский суд по замене ему наказания на более жесткое.

Политзаключенного Степана Латыпова переводят на два года на тюремный режим, сообщают правозащитники. 15 сентября состоялся суд по замене ему наказания на более жесткое.

На заседании кроме судьи, прокурора и сотрудника исправительной колонии также присутствовал представитель местного райисполкома в качестве наблюдателя.

При этом суд заслушивал его мнение по каждому вопросу. Степан сразу ходатайствовал, чтобы на суде выступили в качестве свидетелей начальник промышленной зоны и заместитель начальника колонии Свирид, однако суд отказал.

Известно, что администрация колонии требовала, чтобы Степана перевели в тюрьму на три года, но судья Александ Кирилович поставил перевести его на тюремный режим на два года. Степана должны будут в ближайшее время этапировать в тюрьму.

Напомним, недавно стали известно, что политзаключенный в знак протеста против давления со стороны администрации ивацевичской колонии, где он отбывает 8,5-летний срок, проглотил лезвие и порезал вену на руке. В середине мая Степана Латыпова перевели в помещение камерного типа. Именно там в июле он проглотил лезвие перед камерой наблюдение и порезал вену на руке. Таким образом он протестовал против нарушения своих прав, в том числе блокирования переписки, и помещения политзаключенных в ШИЗО.

Кто такой Степан Латыпов

Степан Латыпов — владелец фирмы «БелАрбо», житель минского «двора Перемен». Его задержали 15 сентября 2020 года, когда он пытался защитить от силовиков мурал с «диджеями Перемен» во дворе. С тех пор он находится за решеткой.

Через несколько дней после задержания на госТВ вышли сюжеты о том, что Латыпов якобы собирался распылять яды, чтобы травить милиционеров. Но в деле этих обвинений не оказалось. Мужчину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (это связано с обработкой территорий от борщевика), организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и сопротивлении милиции во время задержания. Латыпов не признал свою вину ни по одной из статей.

Суд над Степаном начался 1 июня 2021 года. На первом судебном заседании обвиняемый воткнул ручку себе в горло. Перед этим он заявил, что сотрудники ГУБОПиК угрожали завести уголовные дела в отношении его родственников и соседей, если он не признает вину. Из зала суда мужчину забрали в больницу, где его прооперировали. Повреждений жизненно важных органов обнаружено не было. В ночь после операции его забрали из больницы и поместили в СИЗО-1 на Володарского.

10 июня суд направил Степана на судебно-психиатрическую экспертизу. 27 июля суд возобновил рассмотрение уголовного дела.

16 августа 2021-го Латыпову огласили приговор: 8,5 года колонии усиленного режима и 300 базовых величин штрафа.

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