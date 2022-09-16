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В Изюме нашли массовое захоронение

  • 16.09.2022, 5:00
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В Изюме нашли массовое захоронение

Более 440 могил.

В лесополосе на территории освобожденного от российских оккупантов Изюма Харьковской области нашли массовые захоронения. Об этом заявил уполномоченный по без вести пропавшим Олег Котенко в эфире телеканала «Настоящее время».

Котенко рассказал, что речь о сотнях погибших. На могилах «на скорую руку» устанавливали кресты, на некоторых есть фамилии, но на большинстве — номера.

«Когда были обстрелы, когда они [российские оккупанты] захватывали Изюм, они очень сильно обстреливали город, и люди умирали прямо на улицах. Ритуальные службы не знали, что это за люди, но они их брали и хоронили на этом кладбище… Большинство, я думаю, погибли под обстрелами, мы по датам это уже поняли: люди погибли, когда они били из артиллерии по городу», — сказал он.

Уполномоченный выразил надежду, что ритуальные службы вели реестр, который поможет установить, где погибли похороненные на кладбище люди и кто они.

«…Я думаю, что это как раз насильственная смерть, и я думаю, что это от артобстрелов. Я не хочу называть это Бучей — здесь более, скажем так, цивилизованно похоронены люди. Не хочу об этом даже думать, но я думаю, что там есть и погибшие дети», — добавил Котенко.

В комментарии Радио Свобода уполномоченный добавил, что в одной из могил, на которой была надпись «ВСУ 17 человек», похоронены 20−25 человек.

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