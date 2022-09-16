В Крыму прогремели взрывы в Евпатории, Армянске и Заозерном
- 16.09.2022, 7:35
В районе Армянска расположен военный полигон российской армии.
Жители аннексированного Крыма слышали звуки взрывов сразу в нескольких населенных пунктах – Армянске, Евпатории и поселке Заозерное.
О громких «хлопках», прозвучавших вечером 15 сентября в Евпатории информирует местный канал «ЧП Крым». Предварительно речь идет о работе системы ПВО РФ – в небе зафиксирован характерный белый след.
Похожая ситуация – и в поселке Заозерное.
А вот вблизи Армянска, который находится неподалеку от перешейка, соединяющего аннексированный полуостров с материковой Украиной, что-то взорвалось уже не в небе, а на земле, сообщает канал «Крымский ветер». Следует отметить, что в районе Армянска расположен военный полигон российской армии.
Официальных комментариев от оккупационной администрации Крыма и украинской стороны по поводу «хлопков» пока нет.