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В Крыму прогремели взрывы в Евпатории, Армянске и Заозерном

  • 16.09.2022, 7:35
В Крыму прогремели взрывы в Евпатории, Армянске и Заозерном

В районе Армянска расположен военный полигон российской армии.

Жители аннексированного Крыма слышали звуки взрывов сразу в нескольких населенных пунктах – Армянске, Евпатории и поселке Заозерное.

О громких «хлопках», прозвучавших вечером 15 сентября в Евпатории информирует местный канал «ЧП Крым». Предварительно речь идет о работе системы ПВО РФ – в небе зафиксирован характерный белый след.

Похожая ситуация – и в поселке Заозерное.

А вот вблизи Армянска, который находится неподалеку от перешейка, соединяющего аннексированный полуостров с материковой Украиной, что-то взорвалось уже не в небе, а на земле, сообщает канал «Крымский ветер». Следует отметить, что в районе Армянска расположен военный полигон российской армии.

Официальных комментариев от оккупационной администрации Крыма и украинской стороны по поводу «хлопков» пока нет.

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