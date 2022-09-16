Удары по мосту и переправам: на юге ВСУ «покрошили» оккупантов и отрезали им пути отступления
- 16.09.2022, 7:44
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На Херсонском направлении ликвидировано более 70 захватчиков и почти 30 единиц военной техники РФ.
За минувшие сутки четверга украинские военные уничтожили 71 человека личного состава агрессора и 27 единиц вражеской техники и вооружения.
Об этом идет речь в сообщении Оперативного командования «Юг» в Facebook.
Украинская авиация нанесла 9 ударов, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач по районам сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники, склада боеприпасов в Бериславском районе, по Каховскому мосту, а также по пяти понтонным переправам вблизи Дарьевки.
В течение боевого дня оккупанты нанесли 3 авиационных удара по позициям украинских войск и 4 ракетных – по мирным населенным пунктам.
Потери врага:
17 оккупант;
27 единиц вооружения и техники;
5 танков;
14 единиц авто-бронетехники;
реактивная система залпового огня «Град»;
самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона-С»;
самоходная артустановка «Гвоздика»;
зенитная самоходная установка «Шилка»;
2 гаубицы «Мста-Б»;
2 120-ти мм миномета.