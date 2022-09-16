Удары по мосту и переправам: на юге ВСУ «покрошили» оккупантов и отрезали им пути отступления 16.09.2022, 7:44

5,704

На Херсонском направлении ликвидировано более 70 захватчиков и почти 30 единиц военной техники РФ.

За минувшие сутки четверга украинские военные уничтожили 71 человека личного состава агрессора и 27 единиц вражеской техники и вооружения.

Об этом идет речь в сообщении Оперативного командования «Юг» в Facebook.

Украинская авиация нанесла 9 ударов, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 330 огневых задач по районам сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники, склада боеприпасов в Бериславском районе, по Каховскому мосту, а также по пяти понтонным переправам вблизи Дарьевки.

В течение боевого дня оккупанты нанесли 3 авиационных удара по позициям украинских войск и 4 ракетных – по мирным населенным пунктам.

Потери врага:

17 оккупант;

27 единиц вооружения и техники;

5 танков;

14 единиц авто-бронетехники;

реактивная система залпового огня «Град»;

самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона-С»;

самоходная артустановка «Гвоздика»;

зенитная самоходная установка «Шилка»;

2 гаубицы «Мста-Б»;

2 120-ти мм миномета.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».