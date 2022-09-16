ВСУ добились новых успехов в Харьковской области: линия фронта на 16 сентября 16.09.2022, 9:42

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Опубликованы актуальны карты боев.

Украинские военные продолжают свое уверенное контрнаступление в Харьковской области, тем временем в Херсонской области ситуация несколько сложнее. На Донбассе же ведутся тяжелые ожесточенные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Харьковская область (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман)

По данным карт, украинские военные продолжают свои контрнаступательные операции на востоке Украины, установив условия для более глубокого продвижения в тыл россиян в восточной части Харьковской и несколько западной части Луганской области.

Предполагается, что украинские войска выбили противника из Соснового на берегу Северского Донца и укрепляют позиции в населенном пункте, несмотря на попытки врага закрепиться в Лимане. Не исключают аналитики, что ВСУ могли выбить россиян из Студенок.

Украинские войска, как сообщается, продвигаются через реку Оскол на севере Харьковской области.

Вместе с тем наши бойцы, по данным ISW, укрепляют позиции в селе Гряниковка возле трассы Р79.

Донбасс

По данным карт, украинские войска нанесли удары по тылу противника в оккупированной Луганской области, включая Лисичанск, Светлодарск, Перевальск и Кадиевку, расположенные вдоль основных российских логистических узлов.

Россияне продолжают обстрелы вдоль всей линии соприкосновения и провели ограниченные наземные атаки. Продолжаются бои за Спорное (к востоку от Северска) и Майорск (к югу от Бахмута).

Аналитики отмечают, хоть россияне заявляли, что якобы захватили Майорск, ISW не может подтвердить это. Украинский генеральный штаб также сообщил, что украинские силы отбили российские наземные атаки на Майорск, на юго-восток от Бахмута и на юго-запад от Донецка.

Россияне пытаются укрепиться на Донбассе, поэтому стягивают резервы из добровольческих батальонов 3-го армейского корпуса и остатки подразделений, которые ранее действовали в Харьковской области, для укрепления линии фронта Донецкой и Запорожской областей.

Не менее важным является то, что российский 137-й воздушно-десантный полк (подчиненный 106-й воздушно-десантной дивизии) понес значительные боевые потери в Бахмутском районе и уже не может продолжать боевых действий без дополнительных неустановленных мер (восстановления).

Юг

Как отметили аналитики ISW, украинский Генштаб продолжает оперативную молчание о ходе южного контрнаступления, отмечая, что украинские силы продолжают совершенствовать свои тактические позиции и принимают участие в позиционных боях.

Пока нет официального подтверждения и того, что украинские войска освободили Киселевку к северо-западу от Херсона, но, как утверждают местные жители, россияне пытаются минировать все дороги в поселке.

Вместе с тем на юге ВСУ продолжают держать инициативу наступления. Они нарушают вражеские наземные линии связи, уничтожают базы оккупантов и склады из БК вдоль берегов Ингульца и Днепра. Однако пока россиянам все равно удается местами перебрасывать технику через Днепр.

Как предполагают специалисты, вероятно, за сутки украинские силы могли атаковать несколько складов с боеприпасами врага в Николаевской и Херсонской областях. В частности, в садовом (рядом со Снигиревкой) и Камышанах.

Аналитики обращают внимание на эвакуацию, которую украинские власти объявили, в частности, из Миролюбовки (юго-восточнее Высокополя), что может свидетельствовать о том, что ВСУ продвинулись к населенному пункту.

В настоящее время выделяют три направления военной активности на юге: на северо-запад от Херсона, возле украинского плацдарма через реку Ингулец и на юг от границы Херсонско-Днепропетровской области на запад от Высокополья.

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