Защитники Украины сбили российский вертолет Ка-52 стоимостью $16 миллионов

Защитники Украины сбили российский вертолет Ка-52 стоимостью $16 миллионов1
- 16.09.2022, 10:37
«Аллигатор» подбили на восточном фронте.
Защитники Украины 15 сентября на востоке сбили еще один российский вертолет Ка-52 «Аллигатор». Его стоимость достигает 16 млн долларов.
Также на данном направлении уничтожен вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
«15 сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины на восточном направлении уничтожен очередной вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня», – говорится в сообщении.
Другой российский «Аллигатор» был сбит несколько дней назад, утром 7 сентября. Это произошло на Херсонщине.
Ка-52 – боевая командирская машина армейской авиации. Производится с 2008 года, на вооружении имеет пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и прочее оружие.
Стоимость «Аллигатора» составляет около 16 млн долларов. Согласно данным из открытых источников, РФ выпустила около 170 таких вертолетов.